Vitória de Guimarães tenta regresso às vitórias no dérbi com Moreirense

Programa da 20.ª jornada:

Vitória de Guimarães – Moreirense, 20:45.

Santa Clara - Estoril Praia, 15:30.

Rio Ave – Arouca, 18:00.

Alverca - Estrela da Amadora, 20:30.

Gil Vicente – Famalicão, 15:30.

Sporting – Nacional, 18:00.

Tondela – Benfica, 20:30.

AVS - Sporting de Braga, 18:45.

Casa Pia - FC Porto, 20:45.

O dérbi coloca frente a frente duas equipas separadas por cinco pontos, com o Vitória de Guimarães em nono lugar (25) e o Moreirense, a fazer uma grande campanha na edição 2025/26 do campeonato, em sexto (30).A equipa treinada por Luís Pinto, que iniciou o ano com um histórico triunfo na Taça da Liga, perdeu os dois últimos encontros no campeonato, com o líder FC Porto (1-0, em casa) e o Estoril Praia (4-2, fora).Por seu lado, o Moreirense apresenta-se nesta ronda depois de ter vencido em casa o Santa Clara (1-0), o que o manteve no sexto lugar, a um ponto de Gil Vicente (quinto) e a dois do Sporting de Braga (quarto).No frente a frente entre os dois emblemas de Guimarães, é preciso recuar quase 26 anos para encontrar a última vitória da formação do Moreirense no D. Afonso Henriques (1-0), em jogo da Taça de Portugal, enquanto em 14 jogos na Liga nunca venceu (três empates e 11 derrotas).A 20ª jornada segue-se à semana europeia, com o Sporting, num histórico top 8 da ‘Champions’, a receber no domingo o Nacional, no mesmo dia em que o Benfica, com apuramento para o ‘play off’, após noite épica diante do Real Madrid (4-2), a visitar Tondela (20:30).O FC Porto e o Sporting de Braga, que garantiram os ‘oitavos’ da Liga Europa na quinta-feira, jogam apenas na segunda-feira, com os ‘dragões’ a visitar o Casa Pia (20:45) e os bracarenses o AVS (18:45).