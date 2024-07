Vitória de Guimarães vence jogos-treino no Algarve

O duelo entre Portimonense e Vitória, de 70 minutos, realizou-se quarta-feira de manhã no Estádio Municipal de Portimão, à porta fechada, com o médio Nuno Santos a inaugurar o marcador aos 13, num cabeceamento, e o defesa Borevkovic, também de cabeça, a fixar o resultado aos 56.O treinador dos minhotos, Rui Borges, apresentou um "onze" com Bruno Varela na baliza, Alberto, Jorge Fernandes, Borevkovic e João Teixeira Mendes na defesa, Tomás Händel, Tiago Silva e Nuno Santos no meio-campo e ainda Kaio César, Ricardo Mangas e Chucho Ramírez no ataque, tendo ainda utilizado Charles, Óscar Rivas e José Bica.A partida entre os vimaranenses e os sub-23 dos "leões de Faro", também de 70 minutos, decorreu à tarde, com o médio Marco Cruz a desfazer o nulo aos sete e o extremo Uri Lima a igualar para os algarvios, aos 16, antes de Nélson Oliveira (22), Tomás Ribeiro (60), José Bica (65 e 68) e Jota Silva (70) selarem a goleada na academia do Farense, no concelho de São Brás de Alportel.Nesse jogo, a formação nortenha alinhou com o guarda-redes Charles, com os defesas Miguel Maga, Mikel Villanueva, Tomás Ribeiro e Bruno Gaspar, com os médios Manu Silva, Zé Carlos e Samu e com os atacantes Jota Silva, Marco Cruz e Nélson Oliveira, tendo sido ainda utilizados Bruno Varela, Óscar Rivas, José Bica e Gonçalo Nogueira.O Vitória de Guimarães conclui o estágio de pré-temporada no sábado, dia em que enfrenta o Middlesbrough, da segunda divisão inglesa, noutro encontro particular à porta fechada.