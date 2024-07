Vitória empresta Adrián Butzke ao Nacional

O futebolista de 25 anos "vai já integrar a sessão de trabalho desta sexta-feira, prevista para o Campo do Centenário", pode ler-se em nota divulgada pelos alvinegros no seu sítio oficial na Internet.



Formado nos espanhóis do Granada, Adrián Butzke estreou-se a nível sénior no Haro, da terceira divisão espanhola, em 2020, mas foi em Portugal que assumiu maior preponderância, sobretudo no Paços de Ferreira, clube que representou entre 2021 e 2023.



Em 43 jogos pelos "castores", o avançado espanhol somou oito golos e duas assistências, tendo chamado à atenção do Vitória de Guimarães, que o contratou em julho de 2023, mas sem ter feito nenhum golo nas 22 aparições que cumpriu pelo emblema vitoriano.



Adrián Butzke vai fazer o caminho inverso de Chuchu Ramirez, ponta de lança que trocou o Nacional pelo Guimarães nesta "janela" de verão, tendo como missão fazer esquecer os 20 golos que o dianteiro venezuelano marcou pelos insulares na última temporada, em todas as competições.