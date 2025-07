Vitória inicia época com 34 jogadores

O avançado espanhol Adrián Butzke foi autorizado a apresentar-se mais tarde por ter concluído a época transata em 21 de junho, ao serviço do Mirandés, da II Liga espanhola, por empréstimo dos vitorianos, e foi a única ausência às ordens do novo treinador, Luís Pinto, que sucedeu a Luís Freire após sagrar-se campeão da II Liga portuguesa em 2024/25, pelo Tondela.



Quanto às contratações oficializadas, o guarda-redes Juan Castillo (ex-Fortaleza, da Colômbia), os defesas Miguel Nóbrega (ex-Piast Gliwice, da Polónia) e Lebedenko (ex-Vizela), o médio Matija Mitrovic (ex-Zeleznicar Pancevo, da Sérvia) e os atacantes Fabio Blanco (ex-Marítimo) e Oumar Camara (ex-Paris Saint-Germain, de França) apresentaram-se na academia vitoriana.



O restante lote de jogadores inclui 19 elementos que concluíram a época transata ao serviço do Vitória: os guarda-redes Bruno Varela, Charles e Gui, os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, Borevkovic, Óscar Rivas e João Mendes, os médios Tomás Händel, Tiago Silva, Beni Mukendi, Nuno Santos, Marco Cruz e Samu e os avançados Telmo Arcanjo, Vando Félix, Gustavo Silva, Nélson Oliveira e Dieu Merci.



O grupo orientado por Luís Pinto conta ainda com quatro jogadores que regressam de empréstimos, no caso os médios Zé Carlos (Farense) e Gonçalo Nogueira (Paços de Ferreira) e o avançado José Bica (Leixões), além de Adrián Butzke, e seis futebolistas que jogaram sobretudo pela equipa B na temporada anterior.



O defesa Rika, os médios Diogo Sousa, Rica Rocha e Miguel Nogueira e ainda os avançados Noah Saviolo e Rodrigo Duarte vão iniciar a pré-temporada na equipa principal dos vimaranenses.



Em sentido inverso, o defesa Filipe Relvas deixou o clube, fruto da transferência para os gregos do AEK Atenas, assim como o também defesa Mikel Villanueva e o médio João Mendes, após os respetivos contratos terminarem.



O lateral direito Hevertton, emprestado pelos ingleses do Queens Park Rangers na segunda metade da época passada, e o extremo Umaro Embaló, cedido pelos neerlandeses do Fortuna Sittard, também em janeiro de 2025, não continuam em Guimarães, assim como o ponta de lança Chucho Ramírez, que não faz parte das opções do clube para 2025/26.



Sexto classificado da I Liga na época transata, o Vitória de Guimarães disputa o primeiro encontro particular em 9 de julho, diante do Leixões, do segundo escalão, e cumpre o estágio de pré-temporada entre 21 e 26 de julho, na região do Algarve.