Vitória reforça ataque com Umaro Embaló

Os vimaranenses dispõem da opção de compra do atacante luso-guineense de 23 anos, que já vai trabalhar esta terça-feira às ordens do treinador Luís Freire, acrescenta a nota.



Formado no Oeiras e no Benfica, clube que representou entre 2015/16 e 2021/22, da equipa sub-15 à equipa B, o ala vai reencontrar o treinador que o orientou no Rio Ave, na segunda metade da época 2023/24, na qual marcou um golo e realizou uma assistência em 14 jogos.



Autor de 27 golos em 55 internacionalizações pelas seleções jovens de Portugal, entre os sub-16 e os sub–21, Umaro Embaló rumou ao Fortuna Sittard na época 2022/23, em que somou 28 jogos oficiais, três golos e três assistências, e esteve emprestado ao Cartagena, de Espanha, na primeira metade de 2023/24, tendo contabilizado 18 partidas.



O atacante é o segundo reforço do Vitória de Guimarães no mercado de transferências de inverno, depois de confirmada a contratação do também extremo Vando Félix, ao Torreense.