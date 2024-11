Vizela `em brasas` empata na receção ao último classificado Oliveirense

Como se esperava, os locais tiveram mais iniciativa e remates, mas sem o ascendente que o potencial e a classificação dos dois conjuntos, sobretudo, faziam supor, num cenário agravado pelo ‘divórcio’ entre a bancada e o banco, e também pela expulsão de Jota, por acumulação de amarelos, aos 65 minutos.



As duas equipas deixaram a emoção para os minutos finais da primeira parte, com Morschel, por duas vezes, Miguel Tavares e Diogo Nascimento, no mesmo lance, a ficarem perto do golo, respondendo a Oliveirense, por Schutte, aos 40 minutos.



O vizelense Morschel voltou a ficar perto do golo no reatamento, aos 54 minutos, mas a expulsão do central Jota fez ‘arrefecer’ o ímpeto dos locais e aumentou a confiança dos forasteiros, mais perto de quebrar as quatro derrotas consecutivas.



A Oliveirense até podia ter logrado melhor resultado por Kohataro, Tiago Veiga e Sabino, mas o guarda-redes espanhol Morro levou a melhor e segurou o empate, que satisfaz mais os forasteiros do que os locais.



Na tabela, o Vizela está no 10.º lugar, agora com 13 pontos, enquanto a Oliveirense permanece destacada no último lugar, com seis pontos, a quatro do Mafra, que é a primeira equipa fora da zona de despromoção direta.







Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela, em Vizela.



Vizela – Oliveirense, 0-0.



Equipas:



- Vizela: Miguel Ángel Morro, Jair Semedo, Jota Gonçalves, Rhyner, Lebedenko, Busnic, Diogo Nascimento (Milovanovic, 63), Morschel (Jójó, 83), Miguel Tavares (Rodrigo Ramos, 69), Damien Loppy (Marco Tol, 69) e Obah (Thio, 83).



(Suplentes: Ruberto, Momo Mbaye, João Reis, Anthony Correia, Jójó, Marco Tol, Thio, Rodrigo Ramos e Milovanovic).



Treinador: Rúben de la Barrera.



- Oliveirense: Arthur Augusto, Diogo Casimiro, Noga, Tyler (Mateus Raniel, 69, Luís Bastos, 80), Frederico Namora, Filipe Alves (Tiago Veiga, 75), Kohataro, André Santos, Candeias (Zé Manuel, 75), Ricardo Schutte e João Silva (Izumi, 75).



(Suplentes: Mateus Raniel, Luís Bastos, Klebinho, Tomoya, Schurrle, Sabino, Tiago Veiga, Izumi e Zé Manuel).



Treinador: Filipe Rocha.







Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jota Gonçalves (25 e 65), Filipe Alves (35), Lebedenko (59), Fernando Namora (70) e Mateus Raniel (78). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Jota Gonçalves (65).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.