Weverson reforça defesa do Gil Vicente

O Gil Vicente anunciou a contratação do defesa brasileiro Weverson, que jogava no Fortaleza, do principal escalão do Brasil.

O defesa esquerdo, de 25 anos, assinou um contrato válido até 2028 com o emblema barcelense, estando de regresso ao futebol de português após uma passagem de três épocas pelo Arouca.

Weverson, formado no São Paulo, e com passagens pelo Bragantino, esteve no último ano ao serviço do Fortaleza, no qual participou em apenas quatro jogos.

O internacional jovem pelo Brasil 15 em ocasiões é terceiro ‘reforço de inverno’ do Gil Vicente, depois do guarda-redes Lucão (ex-Bragantino) e do avançado Héctor Hernández (ex-Corinthians).

O defesa esquerdo já está em Barcelos a treinar com o plantel comando pelo técnico César Peixoto.
