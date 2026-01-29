Futebol Nacional
Weverson reforça defesa do Gil Vicente
O Gil Vicente anunciou a contratação do defesa brasileiro Weverson, que jogava no Fortaleza, do principal escalão do Brasil.
O defesa esquerdo, de 25 anos, assinou um contrato válido até 2028 com o emblema barcelense, estando de regresso ao futebol de português após uma passagem de três épocas pelo Arouca.
Weverson, formado no São Paulo, e com passagens pelo Bragantino, esteve no último ano ao serviço do Fortaleza, no qual participou em apenas quatro jogos.
O internacional jovem pelo Brasil 15 em ocasiões é terceiro ‘reforço de inverno’ do Gil Vicente, depois do guarda-redes Lucão (ex-Bragantino) e do avançado Héctor Hernández (ex-Corinthians).
O defesa esquerdo já está em Barcelos a treinar com o plantel comando pelo técnico César Peixoto.
