Yassin Oukili regressa aos Países Baixos após curta passagem pelo Casa Pia

Com apenas nove partidas disputadas, o marroquino, de 25 anos, não convenceu os responsáveis casapianos, depois de ter chegado a Pina Manique proveniente do RKC Waalwijk, na sequência da formação e da estreia como sénior no Utrecht.



O Fortuna Sittard, 11.º classificado na Eredivisie, primeiro escalão daquele país, com 25 pontos, detalhou, no respetivo sítio oficial na internet, que Yassin Oukili assinou contrato até 2028, tendo opção de renovação por mais uma temporada.



Os ‘gansos’ ocupam a 16.ª e antepenúltima posição da I Liga e recebem hoje o FC Porto, líder da tabela classificativa, a partir das 20:45, no Estádio Municipal de Rio Maior, que terá arbitragem de Pedro Ramalho, da Associação de Futebol de Évora.