Yellu Santiago reforça Arouca por empréstimo do Verona

Formado no Valência, o jogador, de 21 anos, estreou-se pela equipa principal dos 'ches' em 2021/22, antes de se mudar, em 2023, para o Getafe, clube em que conseguiu jogar regularmente no principal escalão do futebol espanhol.



Ao serviço dos 'azulones', Santiago participou em 37 partidas, ao longo de duas temporadas, apontando um golo. Este ano, mudou-se para o Hellas Verona, mas não se conseguiu afirmar como opção regular, somando apenas cinco minutos na Serie A.



Agora, em Arouca, o novo número 20 dos 'lobos' vai tentar reencontrar a sua melhor forma e ajudar a equipa do distrito de Aveiro a melhorar o atual 16.º lugar na tabela classificativa.