Yuri Ribeiro é reforço do Sporting de Braga

O jogador, de 27 anos, chega a Braga a custo zero, após ter terminado contrato com os polacos do Legia de Varsóvia, nos quais jogou nas últimas três temporadas.



Yuri Ribeiro, que chegou a representar o Sporting de Braga nos escalões de formação durante duas épocas, antes de a concluir no Benfica, representou como sénior, além do clube da Luz, o Rio Ave e os ingleses do Nottingham Forest.



A chegada do lateral-esquerdo, que já vai integrar o treino de sábado, deverá implicar o empréstimo do polaco Wdowik, que joga na mesma posição e que chegou esta época, mas que não tem sido opção, para um clube do seu país.