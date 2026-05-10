Conquista da Liga dos Campeões de futsal “não deixa dúvidas a ninguém”, afirma Nuno Dias





(Com Lusa)

“Não tem um sabor melhor ou pior [do que as duas anteriores Ligas dos Campeões conquistadas]. Tem um sabor especial, e sobretudo com um sentimento de conquista meritória. É uma conquista que não deixa dúvidas a ninguém. Quem analisa futsal, quem analisa desporto e viu estes jogos, não tem dúvidas absolutamente nenhumas de que o Sporting é merecedor e, com toda a justiça, sai de Pesaro com a Liga dos Campeões para Lisboa”, afirmou.Quando reforçava que o Sporting “foi a melhor equipa” ao longo da prova, Nuno Dias foi surpreendido na sala da conferência de imprensa da Pesaro Futsal Arena pelos seus jogadores, que o ‘regaram’ com água e cerveja.Já encharcado, o treinador prosseguiu a sua análise à final e à competição, destacando que o Sporting, até levantar hoje o troféu, ganhou “a todas as primeiras equipas do ‘ranking’” de futsal.“Ganhámos ao Kairat, ganhámos ao Benfica, ganhámos ao Cartagena, ganhámos ao Palma. Ganhámos às melhores equipas todas e de uma forma categórica. A todas elas ganhámos com toda a justiça, ganhámos porque fomos melhores. E isso ainda me deixa mais satisfeito, porque não aconteceu por acaso. Não vencemos por obra do acaso ou por sorte”, disse, reiterando que o Sporting “merece inteiramente levar a terceira ‘Champions’ para Lisboa”.Considerando que “o momento crucial do jogo” foi conseguir suster a vantagem de 1-0 ao jogar em inferioridade numérica nos dois últimos minutos do primeiro tempo (por expulsão de Diogo Santos, o autor do primeiro golo), Nuno Dias reforçou a sua satisfação por o Sporting alcançar o título de forma categórica.“Mais do que conseguir ganhar, é a forma como ganhámos, como conseguimos ganhar […] Hoje considero que o jogo não foi igual. Mais do que o termos ganho e finalmente termos voltado a conquistar este troféu, que já estava a fugir-nos a algum tempo, é a maneira como o conseguimos, a forma categórica e meritória como conseguimos alcançar este triunfo depois de ganhar a todas as melhores equipas da Europa”, declarou.Questionado sobre a defesa do título europeu na próxima época, o técnico pediu “desculpa”, mas disse que agora só quer “pensar em festejar esta conquista, que foi absolutamente incrível e extraordinária”, além de que, até lá, a equipa tem várias competições para disputar, a começar pelo play-off do campeonato português que se inicia na próxima semana.O Sporting conquistou hoje em Pesaro a Liga dos Campeões europeus de futsal pela terceira vez no seu historial, depois dos triunfos em 2018/19 e 2020/21, ao impor-se por 2-0 aos espanhóis do Palma, que haviam triunfado nas três edições anteriores.