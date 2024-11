FPF inaugura Arena Portugal com "sustentabilidade" e "sem usar dinheiro público"

"Esta infraestrutura foi feita com a capacidade que a FPF, ao longo dos anos, foi conseguindo concretizar do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira. Foi construída sem nenhum dinheiro público aqui investido, mas com a ajuda das duas instituições que connosco colaboram permanentemente e nos ajudaram a concretizar esta Cidade do Futebol, a UEFA e a FIFA", enalteceu o responsável máximo pela FPF.A cerimónia contou também com mensagens enviadas pelos presidentes da FIFA, Gianni Infantino, que salientou a "grande obra construída, tal como a Cidade do Futebol", e da UEFA, Aleksander Ceferin, a elogiar a "visão inovadora e capacidade de construir o futuro, com grande mérito" de Fernando Gomes.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, o Alto Representante para a UNAOC, Miguel Ángel Morantinos, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, também discursaram, seguindo-se a realização de um jogo de futsal de cariz amigável, com a presença de antigos internacionais de futebol, futsal e futebol de praia e atletas oriundos de várias outras modalidades, de ambos os géneros e incluindo portadores de deficiência.

"Como ex-jogador, vivi na Casa dos Atletas e sei a importância que a Arena vai trazer para os atletas no seu treino, com o seu balneário, onde podem deixar os materiais como se fosse a sua casa, o que vai ser sempre bom, porque vai trazer estabilidade", disse Pepe, acompanhado por Éder, que destacou que "a abertura desta Arena foi especial para a Federação, para a direção e para Fernando Gomes, pelo trabalho que tem feito".Bruno Alves também partilhou a perspetiva dos seus antigos companheiros de seleção nacional. "É importante valorizar a construção e a visão que o presidente da Federação tem tido nestes anos. Tem realmente trazido muito sucesso para a Federação e para Portugal", destacou o antigo defesa central.