Futsal/Euro: Espanha apurada depois de vencer Azerbaijão

Lusa 04 Fev, 2018, 21:46 / atualizado em 04 Fev, 2018, 21:47 | Futsal

Um golo de Pola, aos 13.21 minutos, bastou para a Espanha, campeã em título e seis vezes vencedora do torneio, se apurar e assegurar o primeiro lugar do grupo D, ao passo que o Azerbaijão é segundo e marca encontro com Portugal nos quartos de final, na terça-feira.



Já a Espanha vai defrontar a Ucrânia, segunda classificada do grupo C, da equipa das 'quinas', que hoje bateu os ucranianos por 5-3 para garantir o primeiro lugar.



Com o apuramento da Espanha, uma das favoritas à vitória final, e do Azerbaijão, que chega aos quartos de final pelo segundo torneio consecutivo, na quinta participação, fica de fora a França, única estreante do quadro de equipas do Euro2018.