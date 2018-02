Futsal/Euro: Portugal quer ganhar à Ucrânia para fechar grupo em primeiro

Lusa 03 Fev, 2018, 18:36 / atualizado em 03 Fev, 2018, 19:13 | Futsal

"Queremos criar um percurso neste Europeu, e a única forma de o criar é seguirmos muito bem o caminho que traçámos quando entrámos em estágio, que é vencer o grupo, vencer a Roménia, a Ucrânia, e seguir para a etapa seguinte", explicou o selecionador, Jorge Braz, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



Depois da vitória a abrir, frente à Roménia (4-1), Portugal apurou-se 'fora de campo' para a próxima fase, uma vez que a formação ucraniana bateu os romenos por 3-2 e decidiu o apuramento.



No jogo que decide o primeiro do grupo C, Braz mostrou-se confiante e revelou que a seleção está "mais que preparada para a Ucrânia" e falou do bom momento do grupo.



"Se estivéssemos juntos uns meses, ficava aqui uma equipa fortíssima. Já o é, pela superação, a vontade que têm demonstrado em ter a tal identidade e perceber a nossa organização, tem sido fantástica, e isso viu-se em muitos momentos do jogo com a Roménia", acrescentou.



O selecionador, que destacou o apoio "fabuloso" dos portugueses nas bancadas da Arena Stozice, quer "dar um passo em frente no processo, consolidação e melhoria do que é a identidade da equipa e fazer um bom jogo".



Já João Matos quer que a seleção marque "posição desde o início do jogo" e antevê "um adversário difícil, com poder físico muito superior" numa equipa jovem, ainda que Portugal seja "favorito e superior".



"Temos consciência de que temos mais que qualidade para vencer a Ucrânia. Portugal é favorito e superior, vamos entrar claramente para ganhar o jogo", apontou.



O jogador do Sporting também referiu o "ambiente espetacular" da seleção na Eslovénia, pela boa combinação "das características individuais de cada um a nível pessoal", um clima que "ajuda muito ao sucesso".



Portugal defronta a Ucrânia pelas 17:00 de domingo, no segundo jogo do grupo C, no qual a equipa das 'quinas' pode assegurar o primeiro lugar com pelo menos um empate.