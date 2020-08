Liga de futsal com início em 1 de outubro

As competições de futsal foram também afetadas pela pandemia de covid-19 e não tiveram o seu termo na temporada passada, ficando por atribuir o título nacional e o vencedora da Taça de Portugal.



De acordo com a nota da FPF, a próxima temporada pode vir a sofrer alterações por força de potenciais alterações do calendário internacional, ou a nível nacional, em consequência de circunstâncias excecionais que ditem a eventual paragem da competição.



O organismo acrescenta que, na data de publicação destes calendários, de acordo com o disposto no artigo 23.º da resolução do conselho de ministros n.º 55-A/2020 de 31 de julho, a prática da atividade física e desportiva em contexto de treino e em contexto competitivo está autorizada, desde que no cumprimento das Orientações da DGS, nomeadamente, da Orientação 30 publicada a 29/05 e atualizada a 20/07.



No calendário divulgado, o futsal em Portugal arranca com a disputa de um "play-off" de acesso à primeira Liga, a disputar em 16 e 20 de setembro.



Segue-se, em 1 de outubro, o arranque da Liga, cuja fase regular vai decorrer até 8 de maio, seguindo-se os "play-offs", com quartos de final nas datas previstas de 27, 29 e 30 de maio, meias-finais em 6, 10 e 12 de junho e final em 17, 19, 22, 25 e 27 de junho.



A Taça de Portugal masculina arranca em 21 de novembro e a final está agendada para 13 a 16 de maio. A feminina tem a primeira eliminatória também em 21 de novembro e final em 15 e 16 de maio.



A primeira divisão feminina tem o seu início previsto para 24 de outubro, disputando-se a segunda fase entre 2 de janeiro e 1 de maio.



A Taça da Liga masculina disputa-se entre 14 a 17 de janeiro e a feminina em 16 e 17 de janeiro.