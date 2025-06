FC Porto empata meia-final com Sporting

Depois de terem saído derrotados na passada quarta-feira (3-2), na abertura da eliminatória, os comandados por Ricardo Ares foram bem-sucedidos no Dragão Arena, com uma exibição que apenas pecou no capítulo da finalização, face ao alto nível exibido pelo guarda-redes 'leonino' Ângelo Girão.



Aos 48 minutos, na cobrança de um livre direto, Gonçalo Alves foi o autor do único tento da partida.



Com uma entrada bem mais tímida do que havia apresentado no primeiro duelo, o Sporting nunca conseguiu estabilizar-se perante um FC Porto galvanizado pelo seu público, com Hélder Nunes, aos dois minutos, e Carlo di Benedetto, aos 10, a atingirem violentamente os ferros da baliza 'verde e branca'.



Os 'leões' ainda responderam com uma soberana oportunidade aos 12 minutos, com o guardião Xavi Malián a mostrar-se também ao jogo, defendendo a dois tempos as tentativas de Henrique Magalhães e Toni Pérez, na 'recarga'.



Numa primeira parte de grande intensidade nos duelos, acompanhados por um critério de arbitragem largo e algumas picardias entre os dois lados, apenas faltaram os golos para fazer escalar ainda mais as emoções na quadra, prevalecendo o nulo ao intervalo.



Na metade complementar, a tendência dos acontecimentos manteve-se, com alguma supremacia do FC Porto, por construir mais oportunidades e ser mais acutilante com bola, mas o Sporting a aguentava de forma estóica o resultado e dirigia-se pontualmente, também com perigo, à baliza portista.



O golo decisivo surgiu por intermédio de Gonçalo Alves, de livre direto, a pouco mais de dois minutos do final do tempo regulamentar, depois de Henrique Magalhães ter visto o cartão azul por falta sobre Rafa.



Ainda assim, o Sporting teve uma derradeira chance de empatar logo a seguir, quando João Souto teve também ele uma oportunidade de conversão da marca dos 7,40 metros, com Edu Lamas a ver também um azul ao atingir 'Nolito'.



No entanto, Malián não se deixou cair no duelo com o jogador sportinguista e manteve o resultado final em 1-0, que permitiu aos 'dragões' empatarem a um a meia-final.



O próximo encontro, o terceiro do play-off disputado à melhor de cinco, está marcado para a próxima quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, a partir das 20:00.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



FC Porto - Sporting, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Gonçalo Alves, 48 (livre direto).







Sob a arbitragem de Pedro Figueiredo e Fábio Leitão, as equipas alinharam com:



- Sporting: Ângelo Girão, Gonzalo 'Nolito' Romero, Alessandro Verona, Toni Pérez e Rafael Bessa. Jogaram ainda Roc Pujadas, João Souto e Henrique Magalhães.



Treinador: Edo Bosch.



- FC Porto: Xavi Malián, Hélder Nunes, Carlo Di Benedetto, Ezequiel Mena e Rafa. Jogaram ainda Edu Lamas, Gonçalo Alves, Diogo Barata e Telmo Pinto.



Treinador: Ricardo Ares.



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.