FC Porto retoma vantagem e está a uma vitória da final do Nacional de hóquei

Num play-off que se disputa à melhor de cinco, o FC Porto manteve o padrão de vitória para a equipa da casa e fez o 2-1 na eliminatória, num encontro que conseguiu sempre controlar a partir do golo inaugural.



Os tentos da expressiva vitória portista foram apontados por Gonçalo Alves, aos 12 e 50 minutos de jogo, Ezequiel Mena, aos 15, Hélder Nunes, aos 17, e Carlo Di Benedetto, aos 50, enquanto o Sporting apenas conseguiu reduzir por João Souto, aos 37, na sequência de livre direto.



O Sporting até entrou melhor na partida, provocando vários calafrios à defensiva 'azul e branca', entre os quais uma excelente tentativa de Alessandro Verona, logo aos três minutos, que embateu no poste da baliza defendida por Xavi Malián.



Ainda assim, o conjunto da casa, alavancado por um Dragão Arena praticamente lotado, mostrou-se mais eficaz e inaugurou o marcador, por intermédio de Gonçalo Alves, aos 12, numa jogada individual pelo corredor direito, que culminou com uma 'stickada' forte para o fundo das redes.



A partir daí, o FC Porto assumiu o controlo das incidências, com ataques mais perigosos, e viria a apontar o segundo tento, da autoria de Ezequiel Mena, a partir de uma transição rápida, em superioridade num 'três para dois', depois de receber a assistência de Hélder Nunes.



O terceiro chegaria dois minutos depois, novamente a partir de um contra-ataque cirúrgico, com Hélder Nunes a rematar com muita força, a meia-distância, sem que nada pudesse o guardião Ângelo Girão fazer.



No segundo tempo, o Sporting conseguiu uma reação melhor, na procura de corrigir o prejuízo no marcador, e acabaria por reduzir aos 37, quando João Souto converteu o livre direto, enganando o guarda-redes do FC Porto na finta para depois marcar.



O conjunto 'leonino' ainda ameaçou uma reentrada na discussão do encontro, com nova bola ao poste de Alessandro Verona, aos 41, mas o resultado não se alterou até ao minuto final.



Nos últimos instantes, houve tempo para mais dois golos dos anfitriões, a avolumar o resultado - o primeiro deles por Carlo Di Benedetto, que apareceu sem marcação dentro de área, e o segundo no 'bis' de Gonçalo Alves, de 'recarga' ao livre direto cobrado pelo próprio.



O quarto jogo do play-off entre 'dragões' e 'leões' disputa-se no Pavilhão João Rocha, a partir das 16:00 do próximo domingo.



Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Sporting, 5-1.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Gonçalo Alves, 12 minutos.



2-0, Ezequiel Mena, 15.



3-0, Hélder Nunes, 17.



3-1, João Souto, 37 (livre direto).



4-1, Carlo Di Benedetto, 50.



5-1, Gonçalo Alves, 50.



Sob a arbitragem de Manuel Oliveira e Fernando Vasconcelos, as equipas alinharam:



- FC Porto: Xavi Malián, Rafa, Carlo Di Benedetto, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. Jogaram ainda: Edu Lamas, Ezequiel Mena, Telmo Pinto e Diogo Barata.



Treinador: Ricardo Ares.



- Sporting: Ângelo Girão, Nolito, Facundo Bridge, Alessandro Verona e Rafael Bessa. Jogaram ainda: Henrique Magalhães, Ferran Font, Toni Pérez e João Souto.



Treinador: Alejandro Domínguez.



Assistência: cerca de 2.300 espetadores.