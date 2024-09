Portugal bate Suíça e defronta Argentina nas `meias` do Mundial sub-19 de hóquei

Num jogo totalmente dominado pela equipa das 'quinas', os golos começaram a surgir aos nove minutos da primeira parte e Portugal foi a vencer para o intervalo por 4-0, com tentos de Vítor Oliveira ‘Viti’, que 'bisou', Tomás Santos e Diogo Lemos.



Na segunda parte, Portugal marcou mais 11 golos, por intermédio de Guilherme Caetano, que fez um 'hat-trick', Rodrigo Preciso (dois), Gui Azevedo (dois), Diogo Lemos (dois), 'Viti' (um) e Tomás Santos (um).



O selecionador nacional, Vasco Vaz, realçou que o objetivo de “vencer e passar às meias-finais foi cumprido”, considerando que foi, “mais uma vez, um jogo sem qualquer história”, porque a seleção lusa dominou do princípio ao fim.



Já Martim Costa, avançado do Benfica, assinalou que "a equipa fez um bom jogo" e esteve "bem em todos os processos", vincando que Portugal está preparado para dar uma "excelente resposta" no próximo desafio.



Quanto ao embate das 'meias' com a Argentina, agendado para sexta-feira, Vasco Vaz disse que o objetivo é chegar à final, destacando que espera um jogo completamente distinto frente aos sul-americanos.



“Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo com características totalmente diferente daqueles que apanhámos até agora, mas estamos preparados para isso", concluiu o técnico.