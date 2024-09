Portugal vence Colômbia no Mundial feminino de hóquei em patins

Apesar de ter mais posse de bola e rondar sempre mais a baliza adversária, a seleção portuguesa apenas conseguiu inaugurar o marcador a três minutos do fim da primeira parte, por Inês Severino, e teve de esperar pela segunda para confirmar o triunfo frente àquela que é, em teoria, a mais frágil equipa do Grupo A, no qual está a França e a campeã Argentina.



Inês Severino podia ter aumentado a vantagem logo no recomeço, mas acabou por desperdiçar um livre direto, a punir uma falta mais dura de Juliana Vieira, que viu o cartão azul.



À entrada para os 15 minutos finais, a jovem seleção lusa – tem cinco jogadoras com 18 ou menos anos – acabou por aumentar a vantagem, por Leonor Coelho, aos 35.



Joana Teixeira (40) e Raquel Santos (42) praticamente confirmaram o triunfo luso, perante uma equipa visivelmente mais desgastada e que começou a ser mais agressiva e a fazer mais faltas.



A mais jovem da equipa portuguesa, Ana Patrícia Fernandes, de apenas 16 anos, confirmou o triunfo, aos 46 minutos, numa execução primorosa de um livre direto, que puniu a 10.ª falta da Colômbia.



Até final, Portugal dispôs de muitas oportunidades para aumentar a vantagem, mas acabou por não ser feliz na finalização.



Terceira classificada no último Mundial, a equipa portuguesa defronta na terça-feira a França, que ainda hoje defronta a Argentina, campeã do mundo.