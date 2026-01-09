Reinaldo Ventura vai assumir comando da seleção portuguesa de hóquei em patins

Aos 47 anos, o antigo jogador de FC Porto, Óquei de Barcelos e dos italianos do Viareggio e do Trisino, que terminou a carreira no Juventude de Viana, no qual iniciou o percurso como treinador, vai ser apresentado na segunda-feira, às 14:30, em Lisboa.



A Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) convocou hoje a comunicação social para a conferência de imprensa de apresentação da nova equipa técnica, na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP).



A mesma fonte ligada ao processo disse à Lusa que o antigo internacional português deverá assinar um contrato de três anos com a FPP, passando a liderar a seleção nacional após vários meses com o cargo deixado vago por Paulo Freitas, em setembro de 2025, quando rumou ao FC Porto após conquistar o título de campeão da Europa, em Paredes.



Na nova estrutura técnica, Reinaldo Ventura vai contar com Marco Lopes e Hugo Silva, que o acompanha também ao serviço da Sanjoanense.



Natural de Vila Nova de Gaia, Reinaldo Ventura, de 47 anos, tem vindo a destacar-se no comando técnico da Sanjoanense, clube ao qual chegou em 2023.



Na primeira época ao serviço do emblema de São João da Madeira assegurou a subida à primeira divisão e, na seguinte, o apuramento para o play-off e o regresso do clube às competições europeias.

