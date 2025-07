Seleção de hóquei sub-17 feminina quinta no Europeu, Espanha revalida título

Depois de terem vencido a primeira edição, em 2023, as lusas foram ‘vices’ em 2024, cedendo perante a Espanha, porém, este ano, o seu rendimento esteve muito aquém do expectável, concluindo em quinto entre sete participantes.



Na luta pelo quinto lugar, o melhor que já podia almejar, Portugal bateu a Inglaterra por 3-0.



Na final da competição disputada em Gujan-Mestras, França, a Espanha superou a Itália por 3-1, enquanto a seleção da casa levou a terceira posição, após impor-se à Alemanha por 3-2.



Na competição masculina, Portugal revalidou o título, após superar a Espanha, somente no desempate por penáltis, após o 2-2 no fim do tempo regulamentar e prolongamento.