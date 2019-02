Em jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em futebol, Lyon e Barcelona empataram 0-0. Messi, à direita na foto, rematou que se fartou fazendo tudo para marcar. Do outro lado o português Anthony Lopes, à esquerda na foto, fez uma exibição perfeita e defendeu todos os remates de um dos melhores jogadores no mundo. No final do jogo fez-se justiça e o guarda-redes ficou com a bola do jogo.