Cabo-verdiano Vozinha brilha frente à Espanha com sete defesas de elevado grau

A exibição do guarda-redes cabo-verdiano Vozinha frente à Espanha, no Mundial 2026, tornou-se um dos momentos mais marcantes da competição. O veterano de 40 anos foi decisivo no empate sem golos, com sete defesas de elevado grau de dificuldade que travaram a seleção espanhola. A atuação não só valeu o prémio de melhor jogador em campo, como também gerou um impacto imediato nas redes sociais. Em poucas horas, o guarda-redes passou de cerca de 50 mil seguidores para mais de oito milhões, tornando-se viral à escala global.