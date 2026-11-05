"Portugal estará sempre em mim" diz Cristiano em dia de despedida da Seleção

Esta imagem mostra Cristiano Ronaldo a celebrar a conquista do Euro 2016 no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, após a vitória histórica de Portugal sobre a França na final da competição.A fotografia ganha hoje um significado ainda mais especial com o anúncio da despedida de CR7 da Seleção Nacional. Após mais de duas décadas ao serviço de Portugal, Ronaldo encerra um percurso histórico que ajudou a projetar o futebol português no mundo e que ficará para sempre associado a momentos inesquecíveis. A imagem da celebração do Euro 2016 permanece como um dos retratos mais emblemáticos desse legado.