Saltar para o conteúdo principal
Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
Desporto
Futebol Nacional
Notícias
1ª Liga
2ª Liga
Taça da Liga
Taça de Portugal
Júniores Sub-17
Júniores Sub-19
1ª Liga Feminina
Futebol Internacional
Notícias
Espanha
Inglaterra
Itália
Alemanha
França
Liga dos Campeões
Liga Europa
Seleções
Notícias
Seleção Nacional
Euro 2024
+ Modalidades
|
RTP
Notícias
Abrir campo de pesquisa
Pesquisar no site
Pesquisar
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
Futebol Nacional
Notícias
1ª Liga
2ª Liga
Taça da Liga
Taça de Portugal
Júniores Sub-17
Júniores Sub-19
1ª Liga Feminina
Futebol Internacional
Notícias
Espanha
Inglaterra
Itália
Alemanha
França
Liga dos Campeões
Liga Europa
Seleções
Notícias
Seleção Nacional
Euro 2024
+ Modalidades
Futebol Nacional
Futebol Internacional
Seleção
Mais Modalidades
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Presidênciais 2026
Autárquicas 2025
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP Notícias
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
Instagram
TikTok
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2026
Voar
Imagem do dia
Desporto
Voar
Alex Plavevski - EPA
Alex Plavevski - EPA
Desporto
Voar
Alex Plavevski - EPA
O esquiador Assylkhan Assan, do Cazaquistão, desafia as leis da gravidade nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Livigno, Itália.
Mais Imagens do dia
Voar
Desporto
Ex-príncipe
Mundo
"Não há nada"
Mundo
Christophe Hansen
País
mais imagens do dia