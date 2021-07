Números e Curiosidades – A 1.ª semana dos Jogos Olímpicos

3 - Jorge Fonseca é o terceiro judoca na história a conseguir medalhas no Judo para Portugal em Jogos Olímpicos, depois de Nuno Delgado e Telma Monteiro!1 - Última medalha em Jogos Olímpicos tinha sido em judo, a primeira nestes jogos olímpicos é... em judo!3 - Europa quase “corrida” dos J.O. em masculinos. França, Alemanha e Roménia estão eliminadas, todas na 1.ª fase. Apenas a Espanha, das seleções europeias se apurou para os quartos de final;- Já no feminino se fez história, por diversas vezes (!);5 - Marta (Bra) tornou-se na primeira jogadora da história a marcar em 5 J.O.;7 - Formiga (Bra) tornou-se na primeira jogadora a estar em 7 J.O. consecutivos;13 - Países Baixos-10 Zâmbia-3 passou a ser o jogo com mais golos (13) na história dos Jogos Olímpicos;8 - Miedema (Paises Baixos), com 8 golos, já é a melhor marcadora de sempre de uma edição dos J.O.1- Primeira vitória de sempre em Jogos Olímpicos: Portugal - 26 Bahrain- 25 (final).- Estamos na luta pelos quartos de final.37 - Richard Carapaz (Equador) venceu a prova de estrada. Desde 1984 que nenhum americano vencia a prova. 37 anos depois voltou a acontecer.69 - Portugal voltou à final de Ensino… 69 anos depois (!)11 - Na primeira meia final de sempre para a natação portuguesa (fem), Ana Catarina Monteiro ficou em décimo primeiro lugar. É das 11 melhores do Mundo nos 200m mariposa.17 - Os Estados Unidos voltaram a perder um jogo num torneio olímpico… 17 anos depois (!), foi com a França. Depois de 25 vitórias consecutivas, voltaram a perder um jogo.1 - Foi para a chinesa Qian Yang, no tiro carabina 10m.9 - Desde Seul 1988 (introdução da modalidade) que a Coreia do Sul ganha sempre. 9 vitórias consecutivas.8 - Oksana Chusovitina (Usb) participou em 8 edições dos J.O. consecutivas (estreou-se em 1992) e despediu-se aos 46 anos como a mais velha ginasta da história olímpica.9 - Nino Salukvadze (Georgia, 52 anos) competiu em pisotola de ar 10m e somou... 9 participações consecutivas, ultrapassando Lesley Thompson-Willie (Remo) e Kerstin Palm (Esgrima), ambas com 8 participações- No ciclismo de estrada a holandesa Annemiek Van Vleten cortou a meta em 2.º a pensar que… tinha ganho a prova (!). Não ganhou esta mas foi ganhar o contrarrelógio logo de seguida.





- Simone Biles, a ginasta americana, desistiu de competir no All Around.



- Finalmente tivemos o primeiro recorde do mundo em termos individuais a cair. Foi a sul africana Tatjana Schoenmaker nos 200m bruços!- Aron Szilagyi (Hungria) conseguiu o 3.º título olímpico consecutivo em Sabre. 1.º esgrimista masculino a conseguir 3 ouros consecutivos na Esgrima- Basquetebol 3X3 – Letónia (Mas), Estados Unidos (Fem)- Surf – Ítalo Ferreira (Mas), Carissa Moore (Estados Unidos)- Skate (Street) – Yuto Horigome (Jap), Momiji Nishiya (Jap)5 - Yolanda Sequeira (Surf) e Catarina Costa (Judo) ficaram em 5.º lugar nas suas estreias em Jogos Olímpicos. Brilhantes.- 25 medalhas para PORTUGAL em J.O.- Judo passa a ser a terceira modalidade (empatada com o Equestre) com mais medalhas.





- Atletismo (10), Vela (4), Equestre (3) e Judo (3)

As outras 5 modalidades com medalhas:



- Canoagem

- Triatlo

- Esgrima

- Ciclismo

- Tiro