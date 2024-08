Paris2024. Portugal ainda sonhou na estafeta de triatlo

Quando Vasco Vilaça deixou Maria Tomé na terceira posição para a derradeira estafeta, a possibilidade de Portugal conquistar a segunda medalha em Paris2024 foi entrando na cabeça dos adeptos, responsáveis da Missão portuguesa e dos próprios triatletas.



A pequena Maria Tomé – devia chegar ao ombro das quatro triatletas que a sucederam – lutou contra a maré e saiu do segmento de natação na quarta posição, já bastante longe da norte-americana Taylor Knibb.



A jovem lusa aguentou o quarto lugar até à aproximação da francesa Cassandre Beaugrand, campeã olímpica na prova individual, que fez uma enorme recuperação, depois de Pierre La Corre ter caído na primeira estafeta.



A prova, de 300 metros de natação, sete quilómetros de ciclismo e 1.800 metros de corrida, começou mal para Portugal, com uma falsa partida a obrigar Ricardo Batista a parar durante 10 segundos antes de pegar na bicicleta.



Contudo, o sexto classificado da prova individual não se atemorizou por sair em último para o segmento de ciclismo e, no final da primeira volta, já estava quase encostado ao grupo da frente, algo que veio a conseguir antes de entrar na corrida, que terminou na sétima posição.



Seguiu-se Melanie Santos, a mais experiente da equipa, que manteve sempre Portugal dentro dos oito primeiros lugares e chegou mesmo ao quarto lugar no final do segmento de ciclismo, passando o testemunho a Vasco Vilaça na oitava posição.



Depois do quinto lugar na prova individual, que igualou a melhor prestação de um homem português no triatlo (João Pereira no Rio2016), apenas superado pela prata de Vanessa Fernandes em Pequim2008, Vasco Vilaça mostrou estar em excelente forma, recuperando logo três lugares na natação.



Sempre na dianteira do grupo perseguidor, em busca do duo da frente, formado pelo britânico Samuel Dickinson e pelo alemão Lasse Luehrs, Vilaça conseguiu colocar Portugal na luta pelas medalhas, deixando Maria Tomé, que foi 11.ª na prova individual, na terceira posição.



Contudo, o pequeno atraso com que saiu da água para Taylor Knibb, especialista no segmento de bicicleta, nunca mais foi recuperado, com Portugal a somar, ainda assim, um excelente quinto lugar na estreia na prova de estafeta mista.



O triatlo português sai de Paris com três diplomas e ainda o 11.º lugar de Maria Tomé, naqueles que são os melhores resultados conjuntos de sempre da modalidade em Jogos Olímpicos.



Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Maria Tomé completaram a prova em 1:27.08 horas, a 1.29 minutos da Alemanha, que ganhou a prova em 1:25.39, secundada pelos Estados Unidos, prata, e a Grã-Bretanha, bronze, ambos a um segundo.