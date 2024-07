António do Vale honrado por fazer parte da equipa de "homens dos cavalos"

“Estou muito, muito contente, por ser a minha estreia num campeonato destes. Já tinha sido reserva. Estava feliz de ser reserva outra vez”, assumiu, em declarações à agência Lusa.Contudo,“Para o momento que nós passamos no nosso desporto, hoje em dia com um controlo em cima do bem-estar do cavalo, aqui nestes Jogos Olímpicos viu-se o que é que são os homens dos cavalos, mesmo que, uma ou outra vez, façam um erro. Na altura que um cavalo estava à beira da morte, arregaçámos todas as mangas, o meu chefe de equipa, os veterinários, a equipa toda não queria saber mais dos Jogos Olímpicos, queria salvar a vida de um cavalo, isso é que eu acho que é importante”, assumiu.De resto, António do Vale diz que fez o seu papel, garantindo que está nos Jogos Olímpicos para “servir”, “para ajudar a equipa”.Sobre João Moreira, a quem saiu abraçado no final da sua prova, António do Vale diz que não consegue “fazer a performance dele, mas no coração vai a mesma garra dele” e que deu tudo “também em homenagem a ele e para o motivar, porque ele tem muito tempo para frente e vai ter muitas medalhas”.

“Eu quero estar aqui ao lado dele também, porque, além do mais, somos amigos. Mesmo que não fôssemos, na altura de um animal que nós amamos, pelo qual fazemos sacrifícios a toda hora… Porque as pessoas julgam que nós só fazemos sacrifícios para o desporto, mas nós fazemos sacrifícios por eles”, disse António do Vale, que deixou cinco filhos em casa com os avós.





Com isto tudo António do Vale diz estar a viver um momento agridoce, após ter substituído João Moreira na equipa portuguesa de dressage em Paris2024, confessando que vai honrar o amigo e o cavalo Furst Kennedy Old, operado de urgência a uma hérnia inguinal.



“Eu estava presente quando tudo isto aconteceu. Inclusive, quando o cavalo do João começou a mostrar sintomas do problema que estava a ter, fui quem estava ao pé dele e quem ele chamou primeiro. E fui eu que chamei o veterinário. Por isso, o momento foi muito intenso, porque a gente tem uma ligação forte aos animais, não é? E naquela altura o pensamento não foi ‘pronto, vou entrar eu’, foi ajudar o meu colega. É que somos amigos também, ainda por cima”, relatou à agência Lusa.



Suplente da equipa de dressage, o cavaleiro de 42 anos foi-se apercebendo aos poucos de que, devido ao problema de cavalo Furst Kennedy Old, iria substituir João Moreira.