António do Vale substitui João Moreira na equipa de dressage

O cavaleiro António do Vale vai entrar na equipa portuguesa de dressage nos Jogos Olímpicos Paris2024, para substituir João Moreira, devido a um problema físico do cavalo, anunciou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).

O cavalo Furst Kennedy Old vai ter de ser submetido a uma cirurgia de urgência, obrigando à entrada de António do Vale, que era o suplente da equipa e que monta Fine Fellow.



Além de António do Vale, a seleção de dressage é composta por Maria Caetano e Rita Ralão Duarte, com os três cavaleiros a competirem por equipas e individualmente.



As qualificações de dressage disputam-se em 30 e 31 de julho, com a final marcada para 03 de agosto.