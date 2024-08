Carolina João e Diogo Costa ganham diploma olímpico

Um diploma olímpico para a dupla de 470 mista portuguesa. Carolina João e Diogo Costa fecharam em 2.º na Medal Race, a 22 segundos da dupla francesa, conseguindo fechar a classificação geral na 5.ª posição final.Os portugueses acabaram a prova de 470 com 53 pontos, menos 6 do que o 3.º (Suécia) e 4 do que o 4.º (Espanha). O ouro vai para a Áustria (38 pontos) e a prata para o Japão (41).





Foi uma regata com sentimentos um bocadinho ambíguos" O diploma olímpico e o quinto lugar são ótimos, principalmente sabendo que a Carolina começou no barco há três anos, estamos a competir contra pessoas que andam cá há mais tempo do que nós na vela. Foi ótimo, não há muitas palavras..."

, confessou Costa, pouco depois em declarações à RTP. "