Cátia Azevedo relegada para a repescagem dos 400 metros

Depois de um pequeno susto no arranque, com "ameaça" de falsa partida, a recordista nacional até começou bem, mas foi perdendo gás na fase final e acabou em último entre as oito da sua série.





Nesta série, a britânica Amber Anning (49.68), a holandesa Lieke Klaver (49.96) e a Mexicana Paola Moran (51.04) foram as apuradas.





Note-se que, para se apurar diretamente nesta série, Cátia Azevedo teria de correr perto do seu recorde nacional (50.59), isto porque o apuramento fechou aos 51.04, da mexicana Paola Morán.





A atleta do Sporting, que cumpre os seus terceiros Jogos, depois do 17.º em Tóquio2020 e do 31.º no Rio2016, volta a correr às 10h20 em Lisboa de terça-feira, para disputar a repescagem.