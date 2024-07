Cavaleiro Manuel Grave com modesto 59.º no arranque do concurso completo

Manuel Grave, que monta Carat de Bremoy, terá agora de tentar recuperar nas duas provas que faltam, disputando no domingo o cross-country e terminando a sua participação na segunda-feira, com a prova de obstáculos.

A britânica Laura Collett, em London 52, concluiu a prova no primeiro lugar, com 17,50 pontos de penalização, apenas menos 0,30 do que o segundo, o alemão Michel Jung, em Chipmunk FRH, com 17,80.

Além de Manuel Grave, Portugal está representado em todas as disciplinas de equestre dos Jogos Olímpicos, pela primeira vez desde 1960, com Maria Caetano, Rita Ralão Duarte e João Moreira em dressage e Duarte Seabra na prova de obstáculos.

Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de agosto, consagrando 329 campeões e distribuindo 1.017 medalhas.