Crónica de bastidores. A sociedade das nações

No entanto, por Versailles encontro muitas e boas estórias e o melhor é que acabam mesmo por serem peculiares, mas para mim.



Foi curioso encontrar um luso-francês com uma camisola antiga do Sporting Clube de Portugal. Falava pouco português mas disponibilizou-se logo a falar com a RTP.



Disse-me: "Sou o Thomas da Fonseca e não sei nada de hipismo" mas lá deu umas quantas declarações e quer ver Pedro Pablo Pichardo a reconquistar o outo em triplo salto.



Mais curioso ainda foi quando a entrevista foi interrompida. Um senhor que conduzia um pequeno cart, já nos seus 60 anos, parou, olhou e, num sotaque que me pareceu anglo-saxónico, gritou: "RTP?? Conheço! RTP1, RTP2 e RTP3! Gosto muito!"



Atónita, perguntei se realmente conhecia e voltou a confirmar que conhecia o serviço público de rádio e televisão.



Pois, sob o sol tórrido, esta miúda da multimédia, do digital, ficou feliz.



Trouxe sorte. Não só a entrevista a Thomas da Fonseca decorreu com um sentimento de portugalidade universal como ainda deu para conhecer a família da cavaleira que competia àquela hora.



Simpáticos e de bom humor, deram-me o bónus do dia em termos de trabalho e ainda lhes pude dar a notícia de que havíamos conquistado três diplomas olímpicos naquela manhã.



Houve ali muita portugalidade sim. Felizmente, uma portugalidade do mundo, partilhada ainda com o testemunho de uma simpatiquíssima família da Mongólia.



Uma verdadeira sociedade das nações em Versailles.