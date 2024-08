Crónica de bastidores. Quatro Vês em Paris

Bem bastava o revés de ter perdido o meu querido David Vaz. Foi com ele, por proposta dele, que montei do zero na RTP o projeto de reconhecimento mediático do Triatlo, assente na inacreditável Vanessa Fernandes. O David tinha um cérebro tão brilhante como o "pulmão" da Vanessa.Naquela campanha conseguimos captar uma soberba vitória dela em Madrid, peça imprescindível da Rosa Veloso e Michael Gore. E ali, imagens de arquivo sem preço que, há falta de orçamento para mais, nos permitiram "pintar" outros vários pares delas. E às de outras. Dois anos depois, ainda via numa televisão privada as nossas imagens, "gravadas do ar" a suportar notícias sobre os sucessos dela. Serviço Público.Mais: antes dos Jogos de 2008, aquela investida genial da Sandra Vindeirinho e do repórter de imagem Rui Rodrigues à Austrália, que rendeu a primeira grande reportagem sobre Triatlo emda tv portuguesa, antecipando o melhor que estava para acontecer.Em suma, a execução perfeita do "plano" que levaria a Pequim. Bem... quase. É que o David era muito mais que um irmão estratega. Era o meu comentador RTP de Triatlo - como não - e uns dias antes da prova olímpica, ligou-me meio embaraçado:- João... temos um problema.Calado, esperei pela bomba.- Não vou poder comentar a prova.Gelei. Tinhamos uma posição de comentador improvisada no espaço RTP em Pequim só para assegurar os comentários dele.-Então, David??...- Desculpa. A Federação não tem cá gente suficiente para conseguir dados de referência da prova, para ajudar a Vanessa. Vou ter que ir para o percurso ajudar.Engoli em seco.- Claro, David. Eu entendo.Foi assim que o destino decidiu que, naquela madrugada, seria o Jorge Lopes a ocupar a primeira cadeira com micro do nosso bastidor.





Voltemos então àquelas duas da manhã. Ter ficado a editar a peça implicava que a noite de sono ia ser olimpicamente curta. Da redação em Pequim ao hotel perdíamos mais de uma hora de sono, outra para o regresso, mais umas duas à espera de autocarros...

Em suma: "decidimos" dormir na redação.O Jorge Lopes reivindicou a prioridade sénior e escolheu primeiro a cama:- Eu durmo em cima daquela secretária.- Ok Jorge!Eu "escolhi" o chão. Colchões demasiado ergonómicos até às seis.Às seis e tal da matina, narrávamos ali a final do Triatlo. Narrámos! Grande Vanessa Fernandes! Obrigado pela alegria! Pela medalha histórica! Por ter valido tão a pena.Quem dera à cafeína providenciar despertares assim!Que dia aquele! Lá junto à Grande Muralha, imagens que a História guardou no nosso coração, na reportagem do Manuel Fernandes Silva. É que a "louca" da Vanessa, quando regressou à casa do Triatlo, fintou ela própria a segurança chinesa e teve a ousadia de levar com ela para o quarto, além da medalha... o Repórter de imagem Rui Rodrigues!! E passaram! A Vanessa acabou o dia a ser jornalista do seu próprio acontecimento!!! E ninguém foi preso!

2024. Nesta quarta-feira feira, fui o repórter RTP no Triatlo Olímpico. Caramba miúdos, que orgulho senti. E no meio da conversa, o Vasco Vilaça, grande e espontâneo, numa homenagem que respeita a memória, dedica aquela alegria dele à pioneira Vanessa. Acho que consegui disfarçar. Apeteceu-me abraçá-lo. Mas eu ali sou jornalista. Os adeptos não têm lugar na zona mista. É que o malvado do Vasco, sem imaginar, atirou certeiro ao meu coração. A Vanessa, que já pagou ao preço do ouro o reverso daquela medalha de prata, mereceu como pouca gente aquele abraço quente de Paris.











As palavras do Vasco fizeram-me viajar. E escrever esta crónica de viagem. E encheram-me de necessidade de também eu abraçar.A Vanessa. O David. O Jorge. O Vasco.Aquela foi a última narração de provas que fiz com o magnífico Jorge. Com o David, a despedida foi em Londres. O cancro, esse estupor, roubou-mos à vez.Tenho mesmo de entregar os meus abraços sem adiamentos, mal dispa o pólo e a isenção RTP.Por agora... quatro Vês: de Vitória, de Vasco Vilaça e de Vanessa.