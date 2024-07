Dinamarca, Noruega e Alemanha somam segundo triunfo, França só sabe perder

Na South Paris Arena 6, onde decorrem os encontros dos Grupos A e B, os dinamarqueses, atuais vice-campeões olímpicos e europeus, impuseram-se, sem surpresas, diante da seleção africana, que ao intervalo (9-19) perdia por 10 pontos e já estava, praticamente, fora da discussão pelo jogo, no qual esteve presente o guarda-redes do Sporting Mohamed Aly.



Mathias Gidsel e Thomas Arnoldesen, ambos com oito remates certeiros, bem secundados por Simin Pytlick (sete), guiaram os nórdicos ao segundo triunfo seguido em outros tantos encontros no Grupo B, que lideram com quatro pontos, os mesmos da Noruega (segunda colocada).



O esclarecedor desaire, perante a Dinamarca (29-37), no início da defesa da medalha de ouro, conquistada em Tóquio há três anos, pedia uma só resposta aos gauleses: a vitória. Contudo, o 16-11 verificado ao intervalo deixou tudo mais complicado para a formação orientada por Guillaume Gille.



A toada manteve-se no segundo tempo, com os noruegueses a gerirem vantagens entre os três e os seis pontos, muito por culpa da prestação de Alexander Blonz, autor de sete golos, menos três do que o melhor marcador da partida, o francês Dica Mem (10).



No último desafio do dia, a Hungria imperou diante da Argentina, por 35-25, somando os primeiros pontos na ‘poule’ B, sendo a quarta posicionada, juntamente com o Egito (terceiro), ambos com dois. Argentina e França prosseguem com zero.



Na ‘poule’ A, a Alemanha seguiu os passos dos dinamarqueses e noruegueses, somando novo triunfo, agora diante do Japão (37-26), a equipa teoricamente mais fraca do grupo.



Guiados por Renars Uscins (sete tentos) e Júri Knorr (seis), os germânicos desfrutaram do passeio na Arena 6 e prova disso foi a diferença de 11 pontos registada no tempo descanso (21-10).



Seguiu-se o duelo entre Eslovénia e Croácia, com o desfecho a sorrir aos eslovenos (31-29), naquele que foi um dos jogos mais equilibrados do dia, em que os desempenhos de Blaz Janc e Aleks Vlah, oito golos cada, foram essenciais para obter a primeira vitória.



Um dos encontros mais aguardados do dia opôs a Espanha - bronze em Tóquio2020 e no Mundial2023 – à Suécia, quatro vezes medalha de prata nos Jogos Olímpicos, e apesar do 11-11 no final dos primeiros 30 minutos, o segundo tempo foi sempre dominado e bem gerido pelos suecos (29-26).



Embora o espanhol Daniel Fernández tenha sido o maior artilheiro do desafio, com sete disparos para o fundo das redes, quase metade dos golos dos suecos foram apontados por Sebatian Karlsson, Lucas Pellas e Óscar Bergandahl, cada um com cinco.



Concluídas duas rondas, a Alemanha segue isolada na frente, com quatro pontos, seguida da Suécia (segunda classificada), Espanha (terceira), Eslovénia (quarta) e Croácia (quinta), todas com dois, com o Japão ainda a zeros.



O torneio olímpico de andebol é disputado por 12 seleções, distribuídas por dois grupos de seis, que apuram os quatro primeiros classificados para os quartos de final (a disputar em 07 de agosto).



As meias-finais estão marcadas para dia 09 e a final para dois dias depois, no último dia dos Jogos (11 de agosto).