Eliana Bandeira diz que "as outras foram superiores"

A portuguesa Eliana Bandeira garantiu que saiu com a sensação de ter dado o melhor na qualificação do lançamento do peso dos Jogos Olímpicos Paris2024, reconhecendo que as outras atletas foram superiores.

Na sua estreia em Jogos Olímpicos, Eliana Bandeira ficou na 15.ª posição, com 17,97 metros como melhor marca, ao segundo ensaio, conseguindo 16,86 e 17,76 nos dois outros, a 19 centímetros da zona de qualificação.



“A sensação é que eu dei o meu melhor, sem dúvida. A nível mental também estava na minha melhor forma. E fico contente com a minha prestação. Depois do segundo lançamento, tentei gerir, olhar para o ecrã e ver como estava a posição. E no último lançamento ainda lutei para que pudesse fazer acima dos 18 (metros), que me daria uma qualificação, certamente. Mas outras atletas estiveram melhores do que eu, portanto, é reconhecer isso”, disse.



Na zona mista do Stade de France, Eliana Bandeira referiu ainda estar “contente” com o trabalho que tem feito e com a época que realizou, olhando já para Los Angeles2028.



“Isso dá-me uma esperança para os próximos Jogos, de não só lutar por uma final, mas sobretudo por medalhas. Porque eu vou trabalhar nestes quatro anos com esse intuito. Para chegar da melhor forma, a nível físico e mental, como eu cheguei aqui”, assumiu.



Eliana Bandeira aproveitou ainda para agradecer “a todos os portugueses que torceram, que vibraram”.



“Deu para sentir essa energia daqui. E saio contente com esse 15.º lugar, porque a sensação é que eu dei o meu melhor”, afirmou.