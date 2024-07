Espanha e Estados Unidos seguem para os `quartos` no torneio feminino de futebol

Na sua primeira participação olímpica, as espanholas asseguraram a segunda vitória em dois jogos, ao baterem a Nigéria, pela margem mínima, por 1-0, em jogo do Grupo C, disputado em Nantes, graças a um golo de livre direto de Alexia Putellas, aos 85 minutos.



A campeã do Mundial2023, que lidera o Grupo C, com seis pontos, garantiu a passagem aos quartos de final uma vez que, na pior das hipóteses, será sempre uma das duas melhores terceiras, enquanto a Nigéria é quarta e última, sem pontos.



No outro jogo deste agrupamento, entre duas equipas agora empatadas com três pontos, o Japão venceu o Brasil, por 2-1, com reviravolta no marcador no período de compensações da segunda metade.



As brasileiras adiantaram-se com golo de Jhennifer, aos 56, mas as nipónicas, que tinham desperdiçado uma grande penalidade aos 45+2, deram a volta ao resultado com golos de Saki Kumagai, aos 90+2, de penálti, e Momoko Tanikawa, aos 90+6.



Na terceira ronda, na quarta-feira, a Espanha defronta o Brasil e o Japão enfrenta a Nigéria.



No Grupo B, os Estados Unidos, tetracampeões olímpicos, também alcançaram o apuramento para a fase a eliminar do torneio feminino de futebol de Paris2024, ao baterem a Alemanha, por concludentes 4-1.



Sophia Smith, aos 11 e 44 minutos, Mallory Swanson, aos 26, e Lynn Williams, aos 89, marcaram para a formação norte-americana, enquanto Giulia Gwinn, aos 22, assinou o tento das germânicas.



No Allianz Riviera, em Nice, houve ‘festival’ de golos no Austrália-Zâmbia (6-5), encontro em que as australianas, com quatro golos na segunda metade, anularam uma desvantagem de três golos (5-2), com um ‘hat-trick’ de Barbra Banda pelas africanas.



Alanna Kennedy, aos sete minutos, Hayley Raso, aos 35, Ngambo Musole, na própria baliza, aos 58, Stephanie Catley, aos 65 e 78, e Michelle Heyman, aos 90, assinaram os seis golos da Austrália, contra tentos de Barbra Banda (01, 33 e 45+2), Racheal Kundananji (21 e 56).



Os Estados Unidos, líderes com seis pontos, serão pelo menos um dos melhores terceiros, enfrentando na quarta-feira a Austrália, terceira classificada com três pontos, na derradeira ronda, que também inclui a partida entre Alemanha, segunda com três pontos, e Zâmbia, quarta e última sem pontos.



No Grupo A, o mais equilibrado, o campeão olímpico em título Canadá, que tinha sido punido com a dedução de seis pontos por utilizar drones para espiar adversárias, continua a sonhar com o apuramento para os quartos de final.



As canadianas bateram a anfitriã França por 2-1, com golo decisivo nos descontos. As francesas abriram o ativo aos 42 minutos, por Marie-Antoinette Katoto, com as canadianas a igualarem por Jessie Fleming, aos 58, e a festejarem o triunfo aos 90+12, por Vanessa Gilles.



Neste agrupamento, a Colômbia venceu a Nova Zelândia por 2-0, com golos de Marcela Restrepo, aos 26 minutos, e Leicy Santos, aos 72, e lidera com três pontos, os mesmos das francesas.



O Canadá, que soma duas vitórias em Paris2024, e a Nova Zelândia seguem sem pontos.



A terceira e última ronda, na quarta-feira, integra as partidas Canadá-Colômbia e França-Nova Zelândia.



No torneio feminino de futebol, apuram-se para os quartos de final os dois primeiros classificados de cada grupo e ainda os dois melhores terceiros.