Estados Unidos voltaram a precisar do prolongamento e estão na final

Os Estados Unidos apuraram-se esta terça-feira para a final do torneio feminino de futebol Paris2024, mas tiveram, uma vez mais, de recorrer ao prolongamento para se superiorizarem à Alemanha (1-0), após um nulo no final do tempo regulamentar.

Em Lyon, à imagem do que aconteceu com o Japão (1-0) nos ‘quartos’, o empate sem golos persistiu durante 90 minutos e só no prolongamento as recordistas de vitórias conseguiram impor-se, graças ao golo apontado por Sophia Smith (95).



Com este resultado frente à campeã olímpica de 2016, a equipa liderada por Emma Hayes sabe que, no mínimo, assegurou a medalha de prata, enquanto a Alemanha irá lutar pelo bronze.



Na final, os Estados Unidos vão disputar o ouro com o vencedor do duelo entre Brasil e Espanha, agendado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Marselha.



A seleção norte-americana conquistou a medalha de ouro em 1996, 2004, 2008 e 2012, a de prata em 2000 e a de bronze em 2020.