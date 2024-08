Félix Lebrun conquista bronze no ténis de mesa

O jovem francês Félix Lebrun, de 17 anos, conquistou hoje a medalha de bronze do torneio de singulares masculinos de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao vencer o brasileiro Hugo Calderano por 4-0.

O gaulês, quinto classificado do ranking mundial, demorou somente meia hora para arrebatar o último lugar do pódio, vencendo o número seis do mundo pelos parciais de 11-6, 12-10, 11-7 e 11-6.



Lebrun é o segundo mesatenista francês a conquistar uma medalha olímpica em singulares masculinos, depois de Jean-Philippe Gatien ter alcançado a prata em Barcelona1992.



A final realiza-se hoje, entre o chinês Fan Zhendong e o sueco Truls Moregard.