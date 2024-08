Golfista Scottie Scheffler faz jus ao estatuto e conquista ouro olímpico

Vencedor do Masters em 2002 e 2024, Scheffler fechou o torneio olímpico, disputado no Le Golf National, perto de Paris, com 265 pancadas (19 abaixo do par), menos uma do que o britânico Tommy Fleetwood, medalha de prata, e menos duas do que japonês Hideki Matsuyama, bronze.

Depois de três voltas regulares nos dias anteriores, nas quais entregou dois cartões com 67 e um com 69 `shots`, Scottie Scheffler, impôs-se hoje nove `birdies`, fechando o dia com 62 pancadas.

Xander Schauffele, o campeão de Tóquio2020, entrou no último dia com boas perspetivas de revalidar o título, mas foi `traído`, por 73 `shots` que o empurraram para o nono lugar, empatado com o belga Thomas Detry, e com o chileno Joaquin Niemann, com 272 pancadas (-12).

O último dia de competição também foi duro para o espanhol Jon Rahm, que liderava após três voltas, em igualdade com Schauffele, mas que fechou o torneio olímpico na quinta posição, empatado com o irlandês Rory McIlroy.