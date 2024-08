João Coelho continua a acreditar em apurar-se para as `meias` dos 400 metros

"O meu objetivo era ficar nos três primeiros, não consegui, tenho de continuar a acreditar até ser possível e amanhã (na segunda-feira) tenho de provar", declarou no final o atleta vilafranquense, depois de ter falhado a presença nas meias-finais a 27 centésimos de segundo do terceiro, o jamaicano Jevaughn Powell.

João Coelho, que detém o recorde nacional da especialidade, com 44,79 segundos, melhorou hoje em um centésimo a sua melhor marca do ano, ao correr em 45,36 segundos, insuficiente para integrar o lote dos três primeiros que se apuravam diretamente para as meias-finais, enquanto os restantes corredores de todas as seis séries disputam na segunda-feira a repescagem, marcada para as 11:20 locais (10:20 em Lisboa).

"A prova ficou aquém das minhas expectativas. Tinha a ambição de mais e tenho a certeza de que estou a valer mais do que fiz hoje, mas tenho outra oportunidade amanhã e é isso que eu quero fazer por mim e por Portugal, mostrar que sou capaz de melhor", referiu o velocista do Sporting, estreante em Jogos Olímpicos, mostrando-se convicto de que pode passar a repescagem.

O português aplaudiu a decisão da introdução das provas de repescagem nos Jogos Olímpicos.

"Acho que é uma boa maneira de não corrermos só uma vez. Não sou o único atleta que acha que uma primeira corrida não é onde está a nossa melhor forma, portanto, acho muito bem e acaba por ser mais justo, mesmo que seja com pouco tempo de descanso. Em Jogos Olímpicos, não havia melhor maneira de ser mais justo do que dois apuramentos", concluiu.

O melhor resultado português na volta à pista em Jogos Olímpicos pertence a José Carvalho, que foi 37.º em Montreal1976.