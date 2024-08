João Ribeiro e Messias Baptista em sexto lugar na final de K2 500 metros

A dupla portuguesa que é campeã mundial na especialidade tinha tido o terceiro melhor tempo das meias-finais, mas não conseguiu recuperar de um mau arranque.

João Ribeiro e Messias Baptista terminaram em sexto lugar na final olímpica de K2 500 metros, esta tarde, nos arredores de França, e garantiram mais um diploma olímpico para a comitiva portuguesa. A dupla portuguesa, campeã do mundo, terminou a prova em 1.27.82 minutos.



A prova foi conquistada pelos alemães Max Lemke e Jacob Schopf (1:26.87). O pódio fica completo com os húngaros Sandor Totka e Bence Nadas (1:27.15) e os australianos Tom Green e Jean van der Westhuyzen (1:27.29).

Os portugueses terminaram a sua prova em 1:27.82 minutos, a menos de 1 segundo dos novos campeões olímpicos, os alemães Jacob Schoff e Max Lemke (1:26.87), que com este tempo de vitória bateram o recorde olímpico.

Esta foi a melhor prestação de um K2 500 masculino português em Jogos Olímpicos, superando o 11.º de Joaquim Queirós/Rui Fernandes, em Atlanta1996.





O recorde do mundo desta categoria pertence aos húngaros Sandor Totka e Bence Nadas, com a marca de 1:26.50. Esse registo foi conseguido em Plovdiv, em julho de 2017.

Objetivo era uma medalha

", começou por dizer João Ribeiro em declarações à RTP. Messias Baptista é que não escondeu no rosto a desilusão, mal terminou a prova. E explicou as razões deste sentimento. "Mas um diploma é sempre um diploma.", referiu João Ribeiro, que já tinha conseguido resultados entre os oito primeiros no Rio'2016 e Tóquio'2020, enquanto o colega também esteve em Tóquio'2020. E fazer duas provas (meia-final e final) no espaço de duas horas?