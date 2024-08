Ledecky espreita registo histórico

Para reescrever a história dos Jogos Olímpicos, Ledecky só tem de cumprir a ‘rotina’ das três edições anteriores, uma vez que a prova apenas conheceu uma vencedora desde Londres2012: a atleta norte-americana, que tinha apenas 15 anos quando conquistou o título na capital inglesa.



Hoje, aos 27 anos, com mais duas medalhas de ouro nos 800 metros livres, alcançadas no Rio2016 e em Tóquio2020, Ledecky pode tornar-se a primeira nadadora a ganhar quatro vezes a mesma prova olímpica, algo que só o extraordinário compatriota Michael Phelps conseguiu, nos 200 metros estilos.



As 23 medalhas de ouro olímpicas conquistadas por Phelps são uma meta inatingível para qualquer atleta, mas Ledecky, que tem oito e já se impôs na prova dos 1.500 metros livres na capital francesa, parece destinada a assomar-se ao topo da lista de campeãs, igualando os nove títulos de Latynina.



Ledecky deverá também reforçar o estatuto de segunda atleta com maior número de medalhas olímpicas, se arrebatar a 14.ª, mantendo-se apenas atrás da russa, que alcançou 18, ainda que ambas possam receber em breve a companhia de outra norte-americana, a ginasta Simone Biles.



Biles já venceu o concurso individual e por equipas em Paris, elevando o pecúlio olímpico para seis títulos, e hoje prepara-se para alcançar o sétimo, na prova de salto (para a qual parte com a melhor nota da qualificação), podendo ainda disputar as finais de trave e solo.



No atletismo, a final dos 100 metros femininos também promete ser marcante, com o favoritismo a recair sobre a norte-americana Sha'Carri Richardson, que pode aproveitar a ausência de Shericka Jackson para pôr fim ao longo reinado da Jamaica, vencedora das últimas quatro edições.



Na prova de fundo de ciclismo, a ausência do esloveno Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França de 2024, abre boas perspetivas ao neerlandês Mathieu van der Poel para a conquista da medalha de ouro, uma das 29 que serão atribuídas hoje na XXXIII edição do maior evento desportivo mundial.