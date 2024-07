Maria Caetano é a única repetente no equestre

Na sua newsletter semanal, o COP deu conta dos convocados da Federação Equestre Portuguesa (FEP) para as competições de equestre nos Jogos Paris2024, confirmando a presença dos representantes nacionais nas competições individuais e de equipas de dressage, assim como de Duarte Seabra, nos saltos de obstáculos, e de Manuel Grave, no concurso completo, 20 anos depois do pai.

Depois de garantir a vaga para Portugal, Duarte Seabra vai disputar o concurso de obstáculos na capital francesa, enquanto Manuel Grave compete no concurso completo, após a realocação de quotas confirmada no mês passado, 20 anos depois de o seu pai, Carlos Grave, ter sido 46.º em Atenas2004.

Maria Caetano integrou a seleção portuguesa de ensino em equestre, que terminou na oitava posição o Grand Prix Special em Tóquio2020, juntamente com Rodrigo Torres e João Miguel Torrão, e volta aos Jogos, agora com Rita Ralão Duarte e João Moreira, todos na competição de equipas e na prova individual, tendo António do Vale e Jeannette Jenny como cavaleiros de reserva.

Esta vai ser a primeira vez desde 1960 que Portugal estará representado nas três disciplinas de equestre nos Jogos Olímpicos.

Paris2024 decorre de 26 de julho a 11 de agosto, com as competições desta modalidade a serem disputadas entre 27 de julho e 06 de agosto.