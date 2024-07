Natação concentra atenções, com Popovici e Titmus em destaque

Depois de ter sido o mais rápido nas eliminatórias e nas meias-finais, com o tempo de 1.44,53 minutos, Popovici apresenta-se quase sem rivais na prova do duplo hectómetro, especialmente depois de o chinês Pan Zhanle ter falhado a qualificação para a final.O cenário poderá ser bastante diferente na quarta-feira, quando discutir o título dos 100 metros livres na piscina da Arena Paris, uma vez que Zhanle bateu já este ano o recorde mundial da distância rainha, que pertencia a Popovici e permanece como a segunda melhor marca de sempre.No setor feminino, a australiana Ariarne Titmus é a detentora do máximo planetário dos 200 metros livres há ainda menos tempo, desde o mês passado, e está em posição privilegiada para arrebatar a segunda medalha de ouro na capital francesa, depois de se ter sagrado campeã dos 400 livres.Na final dos 400 metros estilos femininos, a canadiana Summer McIntosh deve partir como favorita, dois meses após ter estabelecido novo recorde do mundo, enquanto a dos 100 costas masculinos e a dos 100 bruços femininos também contarão com a presença dos recordistas mundiais, o italiano Thomas Ceccon e a norte-americana Lilly King.No total, serão atribuídas hoje 19 medalhas de ouro - mais uma do que estava previsto, devido ao adiamento da final de skate, na variante street masculino -, nas modalidades de tiro, saltos para a água, desporto equestre, ciclismo, judo, tiro com arco, canoagem, ginástica artística, esgrima e natação.Os Jogos Olímpicos Paris2024, cuja cerimónia de abertura se realizou na sexta-feira, prolongam-se até 11 de agosto, e contarão com a participação de Portugal, que estará representado por 73 atletas, 37 mulheres e 36 homens, em 15 modalidades.









Provas esta Segunda-feira, 29 julho

HORA PAR/LX MODALIDADE PROVA09:30/08:30 Tiro Carabina a 10 metros (F)11:00/10:00 Saltos para a água Sincronizada 10m (M)11:00/10:00 Equestre Concurso completo por equipas12:00/11:00 Tiro Carabina a 10 metros (M)14:10/13:10 Ciclismo Cross-country (M)15:00/14:00 Equestre Concurso completo individual16:00/15:00 Judo -57 kg (F)16:00/15:00 Judo -73 kg (M)17:00/16:00 Skate Street (M)17:11/16:11 Tiro com arco Equipas masculinas17:20/16:20 Canoagem slalom C1 (M)17:30/16:30 Ginástica artística Equipas masculinas20:30/19:30 Natação 400m estilos (F)20:40/19:40 Natação 200m livres (M)21:19/20:19 Natação 100m costas (M)21:25/20:25 Natação 100m bruços (F)21:41/20:41 Natação 200m livres (F)21:45/20:45 Esgrima Sabre (F)22:10/21:10 Esgrima Florete (M)