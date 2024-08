Países Baixos reforçam domínio no remo com ouro de Karolien Florijn

Em provas realizadas desde 27 de julho no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, o mesmo que albergará a canoagem, os Países Baixos fecharam o quadro de medalhas como líderes, com oito 'metais', os mesmos da Grã-Bretanha, mas mais valiosas.



Florijn deu hoje o quarto ouro ao país, depois dos títulos olímpicos em quadri scull masculinos e nas provas femininas de dois sem timoneiro e quatro sem timoneiro, numa contagem com mais três pratas e um bronze.



No último dia do remo em Paris2024, o ouro de Florijn teve ainda o simbolismo de destronar a anterior campeã olímpica, Emma Twigg, da Nova Zelândia, país que depois de ter dominado em Tóquio2020 sai destes Jogos na quarta posição, com um título em quatro medalhas.



A vitória de Florijn surge depois de o seu irmão Finn Florijn ter conquistado igualmente o título olímpico durante a semana em quadri scull, com ambos as seguirem as pegadas do pai, o bicampeão olímpico Ronald Florijn (Seul1998 e Atlanta1996).



No encerrar das 14 provas da competição, com quatro finais no último dia, a Grã-Bretanha concluiu também com um ouro (três ouros, duas pratas e três bronzes), nos ‘braços’ da equipa masculina de oito com timoneiro.



O Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne não ofereceu as melhores condições para recordes, com uma única marca, olímpica, a ser superada nas meias-finais de single scull masculinos, depois de o alemão Oliver Zeidler completar a prova em 6.37,77 minutos.



Zeidler conquistou a medalha de ouro, à frente do bielorrusso Yauheni Zalaty (prata), a competir na condição de neutro, e do neerlandês Simon van Dorp (bronze).



Quadro de medalhas do remo:



Masculinos:



- Single scull:



Ouro: Oliver Zeidler (Alemanha).



Prata: Yauheni Zalaty (Bielorrússia) (*)



Bronze: Simon van Dorp (Países Baixos).



- Double scull:



Ouro: Roménia (Andreia Sebastian Cornea e Marian Florian Enache).



Prata: Países Baixos (Melvin Twellaar e Stef Broenink).



Bronze: República da Irlanda (Daire Lynch e Philip Doyle).



- Quadri scull:



Ouro: Países Baixos (Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten e Koen Metsemakers).



Prata: Itália (Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili).



Bronze: Polónia (Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Miroslaw Zietar e Fabian Baranski).



- Double scull ligeiro:



Ouro: República da Irlanda (Fintan McCarthy e Paul O'Donovan).



Prata: Itália (Stefano Oppo e Gabriel Soares).



Bronze: Grécia (Antonios Papakonstantinou e Petros Gkaidatzis).



- Dois sem Timoneiro:



Ouro: Croácia (Martin Sinkovic e Valent Sinkovic).



Prata: Grã-Bretanha (Oliver Wynne-Griffith e Tom George).



Bronze: Suíça (Roman Roeoesli e Andrin Gulich).



- Quatro sem Timoneiro:



Ouro: Estados Unidos (Nick Mead, Justin Best, Michael Grady e Liam Corrigan).



Prata: Nova Zelândia (Ollie MaClean, Logan Ullrich, Tom Murray e Matt MacDonald).



Bronze: Grã-Bretanha (Oliver Wilkes, David Ambler, Matt Aldridge e Freddie Davidson).



- Oito com timoneiro:



Ouro: Grã-Bretanha (Sholto Carnegie, Rory Gibbs, Morgan Bolding, Jacob Dawson, Charles Elwes, Tom Digby, James Rudkin, Tom Ford e Harry Brightmore).



Prata: Países Baixos (Ralf Rienks, Olav Molenaar, Sander de Graaf, Ruben Knap, Gert-Jan van Doorn, Jacob van de Kerkhof, Jan van der Bij, Mick Makker e Diewke Fetter).



Bronze: EUA (Henry Hollingsworth, Nick Rusher, Christian Tabash, Clark Dean, Chris Carlson, Peter Chatain, Evan Olson, Pieter Quinton e Rielly Milne).



Femininos:



- Single scull:



Ouro: Karolien Florijn (Países Baixos).



Prata: Emma Twigg (Nova Zelândia).



Bronze: Viktorija Senkute (Lituânia).



- Double scull:



Ouro: Nova Zelândia (Brooke Francis e Lucy Spoors).



Prata: Roménia (Ancuta Bodnar e Simona Radis).



Bronze: Grã-Bretanha (Mathilda Hodgkins Byrne e Rebecca Wilde).



- Quadri scull:



Ouro: Grã-Bretanha (Lauren Henry, Hannah Scott, Lola Anderson e Georgina Brayshaw).



Prata: Países Baixos (Laila Youssifou, Bente Paulis, Roos de Jong e Tessa Dullemans).



Bronze: Alemanha (Maren Voelz, Tabea Schendekehl, Leonie Menzel e Pia Greiten).



- Double scull ligeiro:



Ouro: Grã-Bretanha (Emily Craig e Imogen Grant).



Prata: Roménia (Gianina Elena van Groningen e Ionela Livia Cozmiuc).



Bronze: Grécia (Dimitra Kontou e Zoi Fitsiou).



- Dois sem Timoneiro:



Ouro: Países Baixos (Ymkje Clevering e Veronique Meester).



Prata: Roménia (Ioana Vinceanu e Roxana Anghel).



Bronze: Austrália (Jess Morrison e Annabelle McIntyre).



- Quatro sem Timoneiro:



Ouro: Países Baixos (Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins e Benthe Boonstra).



Prata: Grã-Bretanha (Helen Glover, Esme Booth, Sam Redgrave e Rebecca Shorten).



Bronze: Nova Zelândia (Jackie Gowler, Phoebe Spoors, Davina Waddy e Kerri Williams).



- Oito com timoneiro:



Ouro: Roménia (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuta Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Beres, Ioana Vrinceanu, Simona Radis e Victoria Petreanu).



Prata: Canadá (Jessica Sevick, Caileigh Filmer, Maya Meschkuleit, Kasia Gruchalla-Wesierski, Avalon Wastemneys, Sydney Payne, Kristina Walker, Abby Dent e Kristen Kit).



Bronze: Grã-Bretanha (Heidi Long, Rowan McKellar, Holly Dunford, Emily Ford, Lauren Irwin, Eve Stewart, Harriet Taylor, Annie Campbell-Orde e Henry Fieldman).



(*) A competir como neutro.