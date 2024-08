Paris 2024. Uma viagem ao coração da Torre Eiffel

Sábado de manhã e a prova de ciclismo decorre nos Jogos Olímpicos. Perto da Concórdia, muitos fãs veem a prova. E muitos outros olham com entusiasmo o gigante de metal que por perto se faz ver.



Perto da Torre Eiffel, centenas de turistas tiram a fotografia da praxe e muitos outros tentam aproximar-se para entrar e poderem estar dentro daquele que é o monumento mais visitado do mundo.



Apesar das vertigens, a subida de quase 300 metros fez-se de maneira calma e o topo deixava antever uma vista panorâmica da cidade de Paris que em nenhum outro lugar se encontra.

De porta fechada mas de janelas abertas, o apartamento de Gustave Eiffel mostra o pequeno espaço onde ainda viveu. A seu lado, está representando Thomas Edison, amigo de Eiffel. Este gigante de metal quando foi construído já tinha sentença marcada. Não foi amado nos primeiros tempos mas como o que se estranha, acaba por entranhar-se, também a Torre Eiffel se tornou no expoente máximo da cidade parisiense.Do topo, voltamos a descer para o segundo piso. A Torre Eiffel tira o fulgor pela dimensão e pela maneira como se olha para Paris de uma forma tão simples. No primeiro piso, os restaurantes controlam o ritmo de todos os que querem fazer parte da icónica torre durante algum tempo.Esplanadas e restaurantes enchem-se e a adoração pela obra de Eiffel continua mantendo-se durante os dias de verão parisiense e até mesmo durante o duro inverno francês.Asdos Jogos Olímpicos destacam-se. O campo de voleibol de praia tem uma vista privilegiada para a torre mas a Torre Eiffel também tem uma vista privilegiada para o campo. Um casamento perfeito, um casamento olímpico no centro de Paris. A fechar este cenário, os anéis olímpicos, que lembram que mais uma olimpíada está a escrever a sua história.E mesmo que não haja Jogos Olímpicos, haverá sempre Paris. E por lá, estará sempre a Torre Eiffel preparada para receber os que a querem explorar.