Paris2024: Atletismo com 22 apurados para os Jogos Olímpicos

Lorene Bazolo (100 metros), Cátia Azevedo (400 metros), Salomé Afonso (1.500 metros), Mariana Machado (5.000 metros), Eliana Bandeira (peso), Vitória Oliveira (20 km marcha), Tiago Pereira (triplo salto), Francisco Belo (peso), Tsanko Arnaudov (peso) e Leandro Ramos (dardo) asseguraram a presença em Paris por ranking, depois de não terem conseguido mínimos.



Com marca de qualificação estavam já Ana Cabecinha (20 km marcha), Susana Godinho (maratona), Irina Rodrigues (disco), Agate Sousa (comprimento), Liliana Cá (disco), Fatoumata Diallo (400 metros barreiras), Isaac Nader (1.500 metros), João Coelho (400 metros), Samuel Barata (maratona), Pedro Buaró (vara), Pedro Pichardo (triplo salto) e Jéssica Inchude (peso).



Apesar de ter alcançado marca de qualificação direta, Auriol Dongmo, quarta no lançamento do peso em Tóquio2020, vai falhar a competição devido a lesão.