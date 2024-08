Paris2024. Cátia Azevedo está fora dos 400 metros

Apesar da eliminação, a atleta portuguesa conseguiu o seu melhor tempo da temporada, com 52.04 segundos.Esta terceira série da repescagem foi vencida por Victoria Ohuruogu (50.59), que também assinou a melhor marca pessoal da época.





Depois de ter feito 52.73 segundos nas eliminatórias, numa prova que a própria considerou não ter saído da melhor forma, a portuguesa melhorou consideravelmente, mas não o suficiente para se apurar para as meias-finais, para onde seguiram as vencedoras de cada uma das quatro séries das repescagens e ainda as duas melhores marcas entre as não apuradas.