Paris2024: COI garante que cidade e organização estão prontos para os Jogos

Kit McConnell, diretor de desportos do organismo, assegurou, em conferência de imprensa, que o comité organizador dos Jogos Olímpicos e a cidade de Paris “cumpriram a sua promessa”.



“Tudo está a correr como estava previsto”, disse McConnell, garantindo que os atletas, que já estão a chegar à Aldeia Olímpica desde quinta-feira, têm considerado o espaço e a sua atmosfera “fantásticos”.



O diretor de desportos do COI frisou a “expectativa incrível” que os Jogos estão a criar, aludindo aos 8,8 milhões de bilhetes vendidos para as competições olímpicas.



Kit McConnell garantiu que o COI está convencido de que a cerimónia de abertura, que pela primeira vez decorrerá sem ser num recinto fechado, “será espetacular”.



A cerimónia de abertura decorrerá no rio Sena, e passará por “lugares incríveis, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, e a ponte Alexandre III, que serão um pano de fundo fantástico”, afirmou McConnell.



O responsável do COI lembrou que, por motivos de calendário, os torneios olímpicos de futebol e râguebi começam na quarta-feira, deixando um aviso: “Só faltam quatro dias”.



McConnell, que reuniu hoje com as autoridades francesas e com o comité organizador, garantiu os problemas informáticos causados na sexta-feira pela falha global com o software da Microsoft, já foram solucionados, e assegurou que, “apesar de nunca se estar preparado para tudo”, o COI tem “vários sistemas de proteção para evitar tentativas de pirataria”.



A cidade de Paris será palco dos Jogos Olímpicos, entre sexta-feira e 11 de agosto, e dos Jogos Paralímpicos, de 28 de agosto a 08 de setembro.